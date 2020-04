4 rețete de cozonac: cu nucă, moldovenesc, cu ciocolată sau cu rahat

11:00

Nelu Tătaru, ministrul Sănătății, a aprobat joi propunerea Comisiei pentru managementul clinic și epidemiologic al COVID 19 privind modificarea algoritmului de testare pentru COVID-19, precum și a definiției de caz. Concret, Tătaru a aprobat creșterea numărului de persoane testate. (CITEȘTE ȘI: CÂND AR URMA SĂ FIE RIDICATĂ O PARTE DIN RESTRICȚIILE IMPUSE DE AUTORITĂȚI. ANUȚUL FĂCUT […]