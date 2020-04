Snowden cere prelungirea permisului său de şedere în Rusia pentru încă trei ani

17:40

Leonardo DiCaprio şi Robert De Niro oferă fanilor care vor face donaţii în beneficiul proiectului de caritate "All In Challenge" şansa de a interpreta un rol de figuraţie în următorul film al regizorului american Martin Scorsese, intitulat "Killers Of The Flower Moon", informează deadline.com.Cei doi actori americani, premiaţi cu Oscar, îi încurajează pe fanii lor să facă donaţii în beneficiul acestui proiect caritativ, care ajută persoanele afectate de criza declanşată de pandemia de COVID-19.Norocosul câştigător va avea posibilitatea de a se întâlni cu actorii şi regizorul filmului şi de a asista la premiera mondială a acestui lungmetraj.Leonardo DiCaprio şi Robert De Niro au anunţat aceste informaţii prin intermediul unui mesaj video, publicat miercuri pe Instagram. În acelaşi mesaj online, DiCaprio a vorbit şi despre modul în care a creat America's Food Fund în colaborare cu Lorraine Jobs "pentru a ne asigura că fiecare familie în dificultate va avea acces la alimente în aceste vremuri critice".De donaţiile făcute pe site-ul www.allinchallenge.com vor beneficia asociaţiile de caritate Meals on Wheels, No Kid Hungry şi America's Food Fund, a precizat Robert De Niro.Leonardo DiCaprio i-a îndemnat pe actorul Matthew McConaughey şi prezentatoarea TV Ellen DeGeneres să participe la acest proiect. La rândul său, Robert De Niro i-a adresat o provocare similară actorului Jamie Foxx. Filmul "Killers Of The Flower Moon", regizat de Martin Scorsese, va avea la bază romanul omonim publicat în 2017 de jurnalistul David Grann, care descrie o anchetă demarată de FBI în urma unor crime comise în Oklahoma la începutul anilor 1920.AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor: Mariana Ionescu, editor online: Andreea Lăzăroiu)