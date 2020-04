Bjorn Daehlie, Expresul din Nannestad

13:00

Informații de ultimă oră despre epidemia de coronavirus din România! Bilanțul persoanelor infectate cu COVID-19 a ajuns astăzi, 16 aprilie la 7.707. De asemenea, numărul morților din cauza noului coronavirus a ajuns la 387. Potrivit ultimelor informații oferite de Grupul de Comunicare Strategică, bilanțul infectărilor cu COVID-19 pe teritoriul României a ajuns la 7.707. Decesele […] The post Coronavirus în România, 16 aprilie. Bilanțul infectărilor a ajuns la 7.707 appeared first on Cancan.ro.