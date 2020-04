Care a fost reacția a doi polițiști din Iași atunci când o bătrână a dorit să ajungă la bancă pentru a-și încasa pensia

15:40

Cum arăta Roxana Vancea în 2013, până să slăbească drastic! Bruneta a publicat mai multe imagini pe contul ei de Instagram. Roxana Vancea este una dintre cele mai sexy vedete din showbiz-ul românesc. La începutul carierei sale, însă, bruneta arăta total diferit și avea câteva kilograme în plus. De când s-a lăsat de televiziune, pentru […] The post Cum arăta Roxana Vancea în 2013, până să slăbească drastic! Imaginile de care a uitat şi ea appeared first on Cancan.ro.