Medicul Adrian Streinu-Cercel, mesaj tranșant referitor la noaptea de Înviere: ”Nu ieșiți din casă! Nu vă întâlniți cu cei care vin de pe stradă. Pot să fie contaminați”

17:40

Bjorn Daehlie, a avut privilegiul de a fi cel mai titrat sportiv din istoria Jocurilor Olimpice de Iarnă, cu un total de 12 medalii, dintre care opt de aur și patru de argint. Considerat unul dintre cei mai mari sportivi ai Olimpiadei Albe din toate timpurile, norvegianul a dominat ca nimeni altul întrecerile de schi […] The post Bjorn Daehlie, Expresul din Nannestad appeared first on Cancan.ro.