Coronavirus: Emmanuel Macron îşi exprimă îndoiala privind modul în care China a gestionat criza

20:40

Un număr de 15 organizaţii din turismul românesc s-au constituit în Alianţa Pentru Turism (APT), o structură informală deschisă şi constituită voluntar pentru salvarea şi relansarea acestei industrii după criza provocată de noul coronavirus."Până la acest moment au aderat la acest grup de atitudine şi iniţiativă 15 organizaţii importante ale turismului românesc, multe alte organizaţii şi experţi exprimându-şi interesul, APT fiind expresia unităţii, voinţei şi determinării întregii industrii a ospitalităţii în faţa acestor mari ameninţări şi provocări cărora turismul românesc trebuie să le facă faţă. Şi ar putea să iasă întărit şi reinventat din această dură încercare. S.O.S. Turismul Românesc (Soluţii de Organizare şi Susţinere a Turismului Românesc) este un prim proiect al acestei Alianţe şi reprezintă un demers unitar, coordonat şi focusat pe viitorul turismul românesc, un demers făcut pe o singură voce puternică a întregii bresle. Este un proiect menit să demonstreze importanţa acestui domeniu economic şi care să aducă propuneri de relansare a acestei industrii. Prin iniţierea acestui proiect şi prin instrumentele de comunicare pe care le vom folosi, dorim să colectăm cât mai multe propuneri privind susţinerea şi revirimentul turismului românesc", se arată într-un comunicat al organizaţiei remis joi AGERPRES.Până în prezent, peste 70 de specialişti din turism s-au alăturat acestui proiect, care îşi propune dublarea contribuţiei turismului în PIB în 4 ani, lucrând în 10 grupuri de lucru conduse de oameni cunoscuţi din breaslă şi dedicaţi domeniului: Turism sustenabil - Andrei Blumer, AER; Inovare, digitalizare, debirocratizare - Gabriel Iovu, expert în soluţii informatice HORECA; Forţa de muncă - Daniel Mischie, HORA; Promovare - Simion Alb, expert în promovare; Investiţii în turism - Organizaţia Patronală Mamaia-Constanţa - Anca Pavel Nedea; Creşterea capacităţii administrative - Paul Mărăşoiu, FIHR; Hoteluri şi unităţi de cazare - Iuliana Tasie OPTBR Restaurante, centre de evenimente şi unităţi de entertainment - Octav Dura, HORA; Agenţii de turism şi servicii conexe - Dumitru Luca, ANAT; Transportatori - Mihai Fertig, expert în transport turistic.Concluziile desprinse în urma derulării acestui proiect se vor constitui într-un set de propuneri pe care APT va încerca să le redacteze până la începutul lunii mai într-un Manifest pentru Viitorul Turismului Românesc. "Suntem conştienţi că acest demers nu poate fi fără cusur, poate chiar şi cu unele erori, însă sigur va fi un act de asumare civică şi socială, un act de curaj antreprenorial, o dovadă de maturitate şi de atitudine pro-activă. Facem apel la fiecare dintre cei care cred că pot susţine acest proiect, angajaţi şi antreprenori din turism sau din domeniile conexe, profesori, experţi, economişti, funcţionari, politicieni animaţi de intenţii oneste, turişti, să se implice cu tot ce au mai bun în acest demers. Această reproiectare/redefinire a turismului românesc e în mâna noastră, cum de asemenea în mâna noastră stă şi susţinerea ulterioară a acestui document în faţa decidenţilor din administraţia statului, astfel încât să se să ţină cont de recomandările şi soluţiile pe care le vom avansa şi să se bazeze pe propunerile şi implicarea noastră în definirea strategiilor viitoare, atât de necesare pentru următorii 15 - 25 de ani. Lumea se schimbă şi nu am vrea să rămânem iar în urmă", spun reprezentanţii alianţei.Potrivit sursei citate, turismul mondial traversează o criză fără precedent, cu un impact care va schimba radical modul în care această industrie va arăta de acum încolo. Toţi specialiştii internaţionali şi naţionali fac predicţii, scenarii de evoluţie, analizează după diverse modele intensitatea cu care fiecare economie naţională va fi afectată şi cum se estimează că va fi redresarea fiecăreia, dar şi în ansamblu european şi mondial."Din acest ansamblu face parte şi România şi avem datoria să gândim şi să acţionăm deja pentru viitor, chiar dacă la acest moment încă ne concentrăm pe asigurarea siguranţei medicale şi limitarea pierderilor de vieţi. Dar cu toţii ştim că economia naţională trebuie să-şi continue funcţionarea, turismul fiind de peste două decenii o ramură economică strategică şi o prioritate a României. Fără îndoială că încă nu a reuşit să fie ramura economiei care să susţină o ţară întreagă, deşi ar fi putut să devină în 30 de ani, dar este o ramură care angrenează cel puţin alte şase domenii economice, unele fiind până la 30% dependente de piaţa de desfacere din domeniul HORECA. Turismul nu reprezintă numai o vacanţă la mare sau la munte, ci reprezintă o industrie complexă care generează direct şi indirect peste şase sute de mii de locuri de muncă. Dar este şi domeniul care asigură refacerea forţei de muncă din întreaga economie, care asigură satisfacţia şi starea de normalitate a milioanelor de oameni care călătoresc, care merg la restaurante, în parcuri de distracţii, muzee, staţiuni litorale, montane, de relaxare sau balneare. Serviciile hoteliere, restaurantele şi călătoriile reprezintă nevoi extrem de importante încât oamenii nu le pot pur şi simplu abandona", susţin reprezentanţii APT.Ei susţin că industria ospitalităţii este un domeniu în care fără îndoială regulile şi modul de desfăşurare a activităţii vor trebui regândite la scară globală, însă "categoric nu poate fi ignorat". "Ca să nu mai pierdem încă un tren, din lungul şir al celor care au trecut fără să oprească şi la noi, trebuie să începem să lucrăm asiduu încă de acum pentru construcţia viitorului. Aceste vremuri perturbatorii pot aduce şi oportunităţi. Astăzi toţi jucătorii din turismul mondial sunt la acelaşi nivel, din păcate nivelul fiind zero. Putem oare privi acest lucru şi ca pe o oportunitate, ca pe o şansa de a lua un nou start, o ocazie de repoziţionare, astfel încât să schimbăm felul în care România este văzută în turismul european şi in cel mondial? Noi suntem de părere ca da, însă aceste lucruri nu se întâmplă peste noapte. Pentru a face această schimbare e nevoie de un demers comun, de o colectare a ideilor bune, a ideilor inovatoare, de argumentare a acestor idei, de o muncă intensă de informare, evaluare, selecţie, analiză, comparaţii şi prioritizări", arată APT în comunicat.Nu în ultimul rând, alianţa afirmă că reconstrucţia domeniului poate începe după trecerea acestei crize continuarea optării pentru vacanţe în România, cel puţin pentru următorii doi ani."Mai există însă o valenţă pe care turismul românesc o are şi cu care putem începe reconstrucţia domeniului. Avem o piaţă internă foarte activă, cei mai mulţi dintre români alegând să-şi petreacă vacanţele în ţară. Multe alte naţiuni fac eforturi la acest moment să-şi convingă cetăţenii să nu-şi mai programeze vacanţele în străinătate şi să rămână în ţările lor. Noi putem începe prin a-i asigura pe români că suntem pregătiţi să-i primim de îndată ce siguranţa medicală o va permite, respectând întocmai noile reguli care cu certitudine vor fi implementate. Îi putem îndemna pe români să continue, cel puţin următorii doi ani, să opteze pentru vacanţele în România. Ne asumăm să ne adaptăm pe deplin noilor rigori şi să asigurăm satisfacţia fiecărui oaspete", se mai arată în document. AGERPRES/(AS - autor: Mariana Nica, editor: Andreea Marinescu, editor online: Ady Ivaşcu)