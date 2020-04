Este pandemia de coronavirus o pedeapsă divină? Răspunsul Părintelui Calistrat, la Sinteza zilei

00:20

Horoscop 17 aprilie. Iata horoscopul zilei de azi VINERI 17 APRILIE 2020; Luna este intr-un frumos sextil astazi cu Soarele in ultimele sale zile in Berbec si totul este bine in lume, in sfarsit. Chiar daca este doar o pauza, ea ne da o buna oportunitate sa ne conectam, sa ne impacam, sa ne facem prieteni, sa avem conversatii rodnice si sa gasim o baza comuna.