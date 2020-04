Victor Slav suferă enorm! Din păcate, este vorba de micuţa Sofia. Decizia a fost luată de Bianca Drăguşanu

18:50

Selecționerul reprezentativei de tineret a României, Adrian Mutu, s-a arătat convins că Ianis Hagi ar putea avea parte de o carieră strălucită în Serie A. Cele mai variate tipuri de pronosticuri, precum și super cotele zilei, le găsiți pe www.pariuri1x2.ro. Declarația lui Adrian Mutu, care ca jucător în Italia a evoluat pentru Cesena, Parma, Verona, Inter, […] The post Adi Mutu, „lobby” pentru „Prinț” în Serie A: „Ianis poate face față la Lazio!” appeared first on Cancan.ro.