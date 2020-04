Nelu Tătaru, precizări importante. Se poate lua coronavirus de pe lumânarea cu care primeşti lumină? Iată ce trebuie să faci, de Paşte

20:10

Nelu Tătaru – ministrul Sănătății – trage un nou semnal de alarmă, în apropierea Sărbătorilor Pascale, afirmând că ne putem aștepta la o adevărată explozie de infecții, în prima săptămână de după Paște, dacă oamenii nu vor respecta măsurile de distanțare socială impuse de autorități. Încă nu a fost atins vârful crizei medicale în țara […]