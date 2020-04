Gina Pistol, declaraţii surpriză, la Asia Express despre cererea în căsătorie! Atenţie, Smiley! De ce este considerată ghinionistă în dragoste

20:40

Adhanom Ghebreyesus – directorul Organizației Mondiale a Sănătății – a transmis că relaxarea măsurilor de izolare socială şi economică „trebuie făcută cu extrem de mare atenţie". „Dacă se face prea repede, riscăm o reapariţie a epidemiei, care ar putea fi chiar mai gravă decât situaţia prezentă", a avertizat oficialul. Organizația Mondială a Sănătății a făcut