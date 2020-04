Mărturiile uluitoare ale unui medic legist, după ce a făcut autopsia persoanelor care au murit din cauza coronavirusului

00:00

Caz uluitor în lumea bună a Capitalei! În urmă cu ceva timp, v-am prezentat, în premieră, AICI, situația incredibilă cu care se confrunta unul dintre cele mai apreciate modele din România, care, în urmă cu 12 ani, a pozat pentru revista Playboy. După ce și-a acuzat fostul iubit că i-a pus GPS pe mașină și a […] The post Celebra manechină “Playboy” a pierdut (parțial) “războiul” cu ex-iubitul milionar. Judecătorii au decis că… appeared first on Cancan.ro.