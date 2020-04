Site-urile www.fngcimm.ro şi www.imminvest.ro au fost blocate la scurt timp de la deschiderea aplicaţiei

11:10

Angajaţii Laboratorului sanitar-veterinar din municipiul Tulcea, care, alături de doi salariaţi ai Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU), analizează în această perioadă probele prelevate de la persoanele suspecte de infecţie cu noul coronavirus, au decis să se izoleze de familii, inclusiv în perioada sărbătorilor pascale.Cei mai mulţi dintre ei sunt cazaţi la un hotel şi încearcă astfel să-şi protejeze rudele şi să elimine riscurile de contaminare a laboratorului, iar Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) a pus în practică măsuri suplimentare pentru protejarea personalului din laborator."Pe lângă faptul că am amenajat un filtru special care să corespundă din punct de vedere sanitar-veterinar şi să prevină orice contaminare, avem echipamente de protecţie foarte bune. Mai mult, ei au decis să se izoleze de familii pentru a le proteja, iar în laborator se lucrează în două echipe, astfel încât dacă se întâmplă o contaminare din greşeală să nu oprim lucru", a declarat pentru AGERPRES directorul DSVSA, Mitică Tuchilă.El a mai spus că Laboratorul sanitar-veterinar este unul de referinţă la nivel naţional."Avem peste 90 de metode acreditate RENAR şi ne mândrim cu colegii noştri profesionişti care lucrează în laborator", a menţionat directorul.Unul din cei nouă medici veterinari care au decis să se izoleze de familii, Emilia Lupu, a declarat că a trecut peste teama de noul coronavirus pentru a sprijini comunitatea."A fost mai mult decât o provocare pentru noi. Am vrut să ne implicăm pentru a-i ajuta pe semenii noştri, fiindcă este foarte important să se pună un diagnostic în timpul util pentru a se lua măsurile potrivite", a explicat reprezentanta DSVSA.Ea a mai spus că ritmul intens de lucru nu este o problemă."E greu pentru că sunt departe de familie. Am fost nevoită să-i trimit pe-ai mei de acasă şi să rămân singură, iar colegii care nu au avut această posibilitate s-au izolat la hotel. Nu este uşor deloc pentru că doar vorbim la telefon cu cei dragi. Ne gândim cum va fi de Paşte. Poate că o să avem probe în lucru şi atunci timpul va trece mai uşor", a afirmat Emilia Lupu.Potrivit datelor furnizate de autorităţile tulcene, Laboratorul sanitar-veterinar are o capacitate de diagnosticare de circa 90 de probe pe zi, iar până joi au fost testate 256 de persoane. AGERPRES/(A, AS - autor: Luisiana Bîgea, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Ada Vîlceanu)