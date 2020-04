”Am ajuns la spital cu simptomele unui preinfarct! Le mulțumesc ”extratereștrilor” de la UPU!”

13:50

eMAG reduceri. Mastile de protectie vandute de magazinul online emag.ro s-au ieftinit pentru a treia oara in aceasta perioada. Dacă inițial un set de 50 de măști de protecție de unică folosintă costa 250 de lei, prețul unui set a scăzut prima data la 146,83 de lei. Toate aceste masti sunt vandute fara adaos comercial. "Avand in vedere perioada grea prin care trecem cu totii si pentru ca este un produs de care oricine are nevoie in acest moment, dar care se gaseste foarte greu, am decis sa-l vind...