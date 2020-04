Bilanț global! Peste două milioane de oameni au fost infectați cu COVID-19 și aproape 150 de mii au murit în toată lumea

11:10

O tânără din Iași a ieșit din casă pentru a merge la supermarket. Aprovizionarea, chiar și în aceste vremuri de criză medicală, este o prioritate pentru fiecare familie, numai că – uneori – apar situații neprevăzute. Însă există… mediul online, iar întîmplările sunt povestite de cei ”pățiți”. Cu lux de amănunte, firește. Iar dacă se […] The post Nu e banc! Ce a pățit o tânără într-un supermarket din Iași: „Am scăpat 100 de lei, iar femeia din fața mea se apleacă și îi ia. Când să-i mulțumesc și întind mâna, îmi zice…” appeared first on Cancan.ro.