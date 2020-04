Austriecii scot fotbalul din carantină » Bundesliga se reia în luna mai!

12:10

O femeie din Suceava a vrut să înșele autoritățile și să plece în Germania, la muncă. A fost prinsă pe aeroportul din Cluj, cu puțin timp înainte de îmbarcare. Municipiul Suceava și opt sate din jurul acestuia sunt în carantină, în urma focarului de coronavirus care s-a declanșat în rmă cu aproape o lună. (CITEȘTE […] The post Cum a vrut o femeie din Suceava, oraș aflat în carantină, să fugă la muncă în Germania appeared first on Cancan.ro.