Iulia Vântur și Salman Khan, în direct din India. Prima apariție Tv a celor doi: „Suntem în izolare de mai mult de o lună”

15:10

Bilanț tragic la nivel mondial. Datele de astăzi arată că 2,196,569 de oameni au fost contaminați cu noul coronavirus și 147,509 dintre ei au murit deja. De asemenea, 557,504 de oameni s-au vindecat de boală. Cel mai afectat stat din lume este în continuare SUA. Acolo sunt înregistate 678,210 de cazuri de infecție cu COVID-19, […]