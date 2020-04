Au fugit din carantină în timpul nopții, dar au fost prinși cu ajutorul camerelor cu termoviziune. Voiau să plece din țară

15:40

Medicul infecționist Virgil Musta avertizează asupra faptului că în prezent sunt tot mai mulți pacienți cu noul coronvirus, iar secțiile de terapie din țară sunt aproape pline. Specialistul spune că România este acum într-o situație de război pe care nimeni nu îl cunoaște. Medicul spune că simte nevoia să scrie pentru că are o mare […] The post Un medic infecționist celebru român avertisment dur: „Nu mai sunt locuri la ATI. Suntem în război și…” appeared first on Cancan.ro.