Nouă rezoluţie a Parlamentului European care acuză Polonia şi Ungaria de încălcarea ''valorilor europene''

18:00

Formaţia Rolling Stones va participa la un spectacol special, ce va reuni numeroase alte vedete, difuzat în toată lumea sâmbătă, în sprijinul personalului sanitar angrenat în lupta contra coronavirusului, relatează vineri AFP.Evenimentul, organizat de Global Citizen în colaborare cu Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) şi cântăreaţa Lady Gaga, îşi doreşte să fie "un moment de unitate mondială în lupta împotriva COVID-19", potrivit directorului Global Citizen, Hugh Evans.Printre vedetele care vor participa se numără Taylor Swift, Billie Eilish, Celine Dion, Elton John, Paul McCartney şi Stevie Wonder.Organizaţia Global Citizen nu a furnizat încă detalii despre programul evenimentului.Un eveniment lung, de şase ore, transmis prin streaming, va preceda emisiunea, cu o serie întreagă de vedete precum Christine and the Queens, Samuel L Jackson şi jucătoarea de fotbal Megan Rapinoe.De asemenea, Global Citizen îşi doreşte ca evenimentul să reprezinte un "apel la aderare" pentru susţinerea organizaţiilor caritabile la nivel local.De asemenea, organizaţia doreşte să îndemne donatorii şi guvernele să sprijine OMS în răspunsul său la coronavirus şi a anunţat că a strâns 35 de milioane de dolari în acest scop."Trăim într-o perioadă cu adevărat importantă, în timpul căreia oamenii se întreabă dacă devin mai izolaţi sau dacă devin cetăţeni ai lumii", a spus Evans pentru AFP. "Îmi închid pur şi simplu graniţele sau îmi fac griji cu adevărat pentru sistemele de sănătate ale oamenilor din cealaltă parte a planetei? Cred că COVID-19 ne-a învăţat că o boală de undeva poate deveni o boală peste tot", a adăugat organizatorul.Din cei circa o sută de artişti care vor participa la eveniment, mai mulţi, inclusiv Rolling Stones, au contactat organizaţia solicitând să fie incluşi, a precizat Evans.Acest concert global în sprijinul OMS este cu atât mai semnificativ cu cât preşedintele american, Donald Trump, a anunţat suspendarea finanţării americane a organizaţiei sanitare a ONU.Fără să se refere în mod direct la Trump, Evans a declarat că acesta este momentul în care OMS să fie sprijinită, "nu să se întoarcă spatele"."Multilateralismul este singura cale de a combate pandemiile", a spus el. "Nu se poate lupta contra unei pandemii cu câte o naţiune pe rând", a adăugat el. AGERPRES/(AS - autor: Dana Purgaru, editor online: Ada Vîlceanu) Sursa foto: The Rolling Stones/Facebook.com