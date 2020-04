Netflix difuzează gratuit mai multe filme. Ce titluri sunt disponibile și de ce a fost luată această decizie

18:10

Forțele de securitate din Nigeria sunt acuzate că folosesc pandemia de coronavirus ca pretext să ucidă oamenii care nu ar respecta restricțiile. Nigeria, una dintre cele mai aglomerate țări din Africa, cu aproximativ 200 milioane oameni, a raportat 407 cazuri de pacienţi pozitivi cu coronavirus. În ultimul an, 1.476 persoane au fost ucise în incidente […]