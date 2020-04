Connect-R a transmis un mesaj emoționant în Vinerea Mare. „Astăzi nu e despre viruși. Azi e despre Iisus!”

19:30

Alexandru Rafila, pareședintele Societății Române de Microbiologie, a declarat că antiviralul Remdesivir ar putea fi primul medicament autorizat pentru COVID-19. Specialistul își bazează teoria pe descoperirea făcută de medicii din Chicago, unde într-un spital din 125 de pacienţi în stare critică, internaţi într-un spital din Chicago, doar doi au decedat. Starea celorlaţi s-a îmbunătăţit rapid […]