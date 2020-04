23:50

Statul american New Jersey, cel mai lovit de pandemia de coronavirus după New York, va autoriza medici străini să îşi practice temporar profesia pe teritoriul său, primul stat american care ia o asemenea decizie, a anunţat vineri guvernatorul său, Phil Murphy, citat de AFP.Procurorul statului New Jersey "va începe să emită de urgenţă permise temporare medicilor care dispun de licenţe străine", a făcut cunoscut pe Twitter guvernatorul Phil Murphy."Suntem primul stat care va apela la această formidabilă bogăţie de cunoştinţe şi de experienţă" în faţa pandemiei, a adăugat el.Guvernatorul nu a precizat exact când vor fi eliberate primele permise în acest stat cu circa 9 milioane de locuitori, învecinat cu New Yorkul, care a înregistrat deja peste 3.800 de morţi şi mai mult de 78.000 de cazuri confirmate de COVID-19.În faţa pandemiei, numeroase state americane au informat că duc lipsă de personal medical calificat şi au cerut întăriri.Statul New York, epicentrul pandemiei, a lansat un apel medicilor şi infirmierilor din întreaga ţară, precum şi personalului calificat ieşit la pensie sau studenţilor la medicină din anii terminali.O anchetă a cotidianului New York Times a subliniat recent că medici şi infirmieri străini sunt dispuşi să vină în ajutor Statelor Unite, dar sunt împiedicaţi de lipsa vizelor sau de restricţiile la călătorii introduse în faţa pandemiei.AGERPRES/(AS - editor: Alic Mîrza, editor online: Alexandru Cojocaru) Sursa foto: www.njpp.org