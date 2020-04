Ce umilință! Smiley a „rupt-o” cu Gina Pistol: „Toate relațiile, după un timp, se termină”

21:30

Ionuț Nistor, medicul nefrolog din Iași care a cerut să meargă la Spitalul din Suceava, povestește că mai mulți pacienți bolnavi de COVID-19 i-au descris ce simt atunci când sunt agonie. Concret, unii dintre bolnavi au simțit ca și cum ar avea cioburi de sticlă în plămâni și că era foarte dureros să respire, relatează […]