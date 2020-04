Cîţu despre înrăutăţirea perspectivei asupra ratingului de credit: Avertisment clar

19:20

Daca in mediul sanitar in linia intai sunt medicii, asistentele si infirmierii, in mediu privat ne bazam pe antreprenori, angajatati si colaboratori (freelancerii). Coloana vertebrala a economiei unei tari sunt afacerile private. De aici trebuie inceputa reconstructia post-coronavirus. Suntem in razboi cu un virus, dar, mai important este ca am fost si vom fi in razboi deschis cu toti concurentii, pe o piata libera, europeana. Nu conteaza daca esti contribuabil mare sau mic, daca ai o afacere ma...