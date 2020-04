Suma uluitoare pe care Pro TV o câștigă din realityshow-ul Românii au talent

10:40

La începutul epidemiei de coronavirus, Ion Alexie, fostul medic al lui Michael Jackson, le dădea unele sfaturi românilor, dar și autorităților pentru a preîntâmpina o pandemie. Acum, Ion Alexie, specialist în boli infecțioase într-un spital din Nevada, SUA, plecat din România în 1999, a vorbit, la Antena 3, despre ce se întâmplă acum în lume. […] The post Un celebru medic român stabilit în SUA a dat ultimele detalii despre medicamentul ”minune” care omoară virusul COVID-19 appeared first on Cancan.ro.