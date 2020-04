Tulcea: Tânăr găsit mort într-un cort la Sfântu Gheorghe

15:30

Comic-Con din San Diego, cel mai mare festival din lume consacrat culturii pop, a decis să îşi anuleze ediţia din 2020 din cauza pandemiei de coronavirus, înregistrând astfel o premieră în istoria de 50 de ani a evenimentului, informează AFP.Comic-Con, eveniment major al industriei de divertisment din Statele Unite şi mondiale, atrage în fiecare an în luna iulie aproximativ 135.000 de fani, adeseori costumaţi în personajele lor preferate din benzile desenate, şi o pleiadă de staruri, creatori de conţinuturi audio-video şi magnaţi de la Hollywood.Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a avertizat recent că din cauza pandemiei de COVID-19, marile întruniri publice au şanse infime de a fi autorizate înainte de toamna acestui an, iar organizatorii Comic-Con 2020 au fost obligaţi să acţioneze în consecinţă.Ei au anunţat vineri "cu profund regret că nu va exista o ediţie a Comic-Con în 2020".Organizatorii au explicat într-un comunicat că au sperat "să poată să amâne această decizie", dar, din cauza avertizărilor recente, inclusiv a celor formulate de guvernatorul Gavin Newsom, "s-a stabilit în mod clar că nu ar fi prudentă menţinerea planurilor pentru această vară"."Perspectiva unor întruniri publice în masă este de neconceput până când nu vom fi atins o imunitate colectivă şi până când nu vom dispune de un vaccin", a declarat marţi guvernatorul Newsom într-o conferinţă de presă. "Când vorbim despre evenimente programate în iunie, iulie, august, acest lucru este foarte puţin probabil".Fanii care au cumpărat deja bilete pentru cele patru zile ale festivalului şi la o serie de avanpremiere vor putea să beneficieze de o rambursare a contravalorii acestora sau să le păstreze pentru ediţia din 2021 a evenimentului.Înainte de a deveni un eveniment cu participare obligatorie pentru studiourile hollywoodiene, Comic-Con, unde sunt prezentate viitoarele producţii cu super-eroi, nu interesa decât un grup restrâns de fani, care îşi exprimau această pasiune într-o manieră discretă. În California, câţiva fani s-au reunit pentru a lansa în 1970 o întrunire confidenţială, Comic-Con, care a devenit 50 de ani mai târziu unul dintre evenimentele marcante ale industriei de divertisment, cu o miză financiară de câteva miliarde de dolari.Următoarea ediţie a Comic-Con din San Diego a fost programată pentru perioada 22-25 iulie 2021.Potrivit Reuters, Comic-Con a devenit un eveniment major pentru posturile TV şi producătorii de filme care doresc să îşi promoveze conţinuturile ce urmează să fie lansate. La ediţia de anul trecut au participat Angelina Jolie şi Natalie Portman, care au vorbit despre rolurile lor din viitoare producţii realizate de Marvel Studios, deţinut de Walt Disney Co, dar şi Tom Cruise, care a prezentat în premieră mondială imagini dintr-o continuare a filmului "Top Gun".Şi alte mari evenimente americane au fost anulate în acest an din cauza pandemiei de COVID-19, precum festivalul muzical Coachella, organizat în California, şi festivalul South by Southwest, organizat în oraşul texan Austin. AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor online: Anda Badea)