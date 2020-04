Lumea dură de dincolo de tradiţionalul miel de Paşte. Oierul și-a chemat fiii din Anglia să-l ajute, dar viitorul se anunță sumbru: ”O să tăiem și oile ca să nu moară de foame”

15:10

Arie Even, în vârstă de 88 de ani, a murit în 20 martie, fiind primul deces din Israel cauzat de coronavirus. Even a fost infectat de un asistent social, în căminul de bătrâni din Ierusalim, acolo unde locuia. Deși avea patru copii, 18 nepoți și un strănepot, Arie Even a murit singur, departe de ai […]