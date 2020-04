Premieră la Spitalul de Boli Infecţioase din Iași. Primul pacient infectat cu HIV și coronavirus

12:40

De la începutul pandemiei de coronavirus în România, Televiziunea Română, cea mai privilegiată din stat, a împiedicat buna comunicare cu publicul, spun jurnaliștii. TVR este criticat dur că la secțiunea de interes public a redactat un spot în scris, în loc să facă un film explicativ. Cel care aruncă acuzații este jurnalistul Val Vâlcu. Acesta […] The post Televiziunea Română, criticată dur în contextul pandemiei de coronavirus! ”Să ai un buget uriaș și să nu faci un film de 30 secunde spune multe” appeared first on Cancan.ro.