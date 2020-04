Alina Mungiu, explicație pentru numărul mai mic de morți din România: „Mulțumiți lui Dumnezeu pentru relativa noastră subdezvoltare! În țări ca a noastră nu există acei oameni cu vârsta medie de 81 de ani”

17:20

Gimnasta Larisa Iordache a renunţat după o săptămână la atribuțiile de polițist. Larisa Iordache susţine că are probleme de sănătate care o împiedică să-și desfășoare activitatea de polițistă. „Am niște probleme la tendonul ahilian de la piciorul stâng. Momentan, nu am intrat în concediu medical, voi vedea dacă am să o fac”, a declarat Larisa […]