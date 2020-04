Daniel Tudorache, anunțul pe care îl așteptau mulți: “Un copac nu se va mai tăia în Pădurea Băneasa!”

13:10

Potrivit celor mai noi informații făcute publice de Grupul de Comunicare Strategică, 417 oameni au pierdut lupta la viață în fața temutului coronavirus. Iar 8.418 de cazuri au fost depistate pozitiv cu SARS-CoV-2! Dintre acestea, 1.730 au fost declarate vindecate și externate. Astăzi, au fost depistate 351 de cazuri noi. La nivel mondial, există peste […] The post Bilanț coronavirus, 18 aprilie. 351 noi cazuri! Numărul persoanelor infectate a ajuns la 8.418 appeared first on Cancan.ro.