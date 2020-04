LPF nu intenționează să mărească numărul echipelor în Liga 1!

16:00

Meghan Markle și Prințul Harry au avut parte de o escapadă zilele acestea, în Los Angeles. Controversatul cuplu regal a fost surprins de paparazzi într-o plimbare pe străzile din Los Angeles. Meghan în vârstă de 38 și Harry, 35, au fost "depistați" de paparazzi în Los Angeles. De altfel, este prima oară când presa îi