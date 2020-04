Cum arată Gina Chirilă, soția lui Bogdan Vladău, însărcinată în 8 luni! Multe mămici ar vrea să aibă silueta ei

16:20

Vrei să urezi un Paşte fericit prietenilor şi rudelor într-un mod cât mai frumos şi mai original? CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA, ți-a pregătit numeroase mesaje, sms-uri, felicitări şi urări virtuale deosebite din care să alegi. Sărbătoarea Învierii Domnului este un prilej perfect pentru a transmite mesaje de Paşte celor dragi. Fie că vorbim […] The post Cele mai frumoase mesaje cu care să îi bucuri pe cei dragi de Paști appeared first on Cancan.ro.