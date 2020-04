Nelu Bălășoiu în stare critică! Interpretul a intrat în comă, după ce a fost testat pozitiv cu COVID-19

17:00

Românii trebuie să fie atenți, un nou model de declaraţie pe proprie răspundere a intrat în vigoare, din 15 aprilie. Epidemia de coronavirus continuă să facă victime în România. Pentru a preveni răspândirea virusului COVID-19 și pentru a diminua numărul de cazuri a fost instaurată starea de urgență, care presupune restrângerea exercițiului mai multor drepturi […]