Secretarul de stat american Mike Pompeo, îngrijorat de arestările unor militanţi pro-democraţie din Hong Kong

21:20

Ciclistul român Eduard Michael Grosu şi-a prelungit contractul cu echipa profesionistă franceză Nippo Delko One Provence, a anunţat, sâmbătă, cotidianul italian Gazzetta dello Sport.''Încă un an alături de Team Nippo Delko One Provence! Mulţumesc mult! Primul ciclist din lume care semnează un contract în timpul pandemiei'', a scris Grosu (27 de ani) pe pagina sa de Facebook.Prestigioasa publicaţie remarcă şi ea semnarea acestui nou contract, valabil până la finalul anului 2021, într-o perioadă incertă din cauza pandemiei de coronavirus.Grosu evoluează pentru echipa din Marsilia din 2019, după ce în perioada 2014-2018 a concurat pentru Vini Fantini-Nippo.Rutierul român, care probabil ne va reprezenta la Jocurile Olimpice de anul viitor în proba de şosea, a avut un an 2019 foarte bun, câştigând cursa Ronde van Limburg, terminând pe primul loc în clasamentul sprinterilor în Turul Lacului Qinghai (două victorii de etapă), reuşind victorii de etapă în Turul Slovaciei şi Croaţiei.AGERPRES'' (AS-editor: Mihai Ţenea, editor online: Andreea Preda)