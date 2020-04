Coronavirus: SUA au înregistrat 1.891 de decese în ultimele 24 de ore

05:10

Mai multe proteste au fost organizate sâmbătă în statele New Hampshire, Maryland şi Texas în care manifestanţii au cerut ridicarea măsurilor de izolare impuse pentru a îngrădi răspândirea noului coronavirus, demers încurajat de Donald Trump, acuzat de unii că alimentează tensiunile, transmite AFP.În faţa parlamentului din Concord, capitala micului stat New Hampshire (1.3 milioane de locuitori), un stat relativ ocolit de epidemie şi unde vineri se înregistrau 1.287 de cazuri confirmate şi 37 de decese, s-au strâns aproximativ 400 de protestatari, pe jos sau în maşini. Guvernatorul republican al statului New Hampshire Chris Sununu a impus măsuri de izolare până cel puţin pe 4 mai."Cifrele mint" sau "Redeschideţi N.H.", se putea citi pe mai multe pancarte ale manifestanţilor care păreau să ignore instrucţiunile de distanţare socială impuse de autorităţi. Printre ei erau şi bărbaţi înarmaţi şi cu cagule pe faţă. Corespondentul AFP nu a zărit niciun poliţist."Oamenii sunt gata pregătiţi să facă ceea ce trebuie", dar "cifrele nu justifică măsurile drastice de izolare pe care le avem în New Hampshire", a declarat pentru AFP Skip Murphy, în vârstă de 63 de ani, care s-a prezentat drept alegător al preşedintelui Donald Trump.În Annapolis, capitala statului Maryland, protestatarii au rămas în maşini. AFP a observat în jur de 200 de persoane protestând în faţa parlamentului local. "Sărăcia omoară şi ea" scria pe o pancartă, în timp ce pe o alta se putea citi: "Nu mă voi supune decretelor ilegale". Foto: (c) Nuri Vallbona / REUTERSÎn Austin, capitala Texasului, s-au adunat aproximativ 250 de manifestanţi, ce păreau prea puţin preocupaţi de respectarea regulilor de distanţare socială. Sloganurile lor denunţau în special "colapsul economic" determinat de stoparea tuturor activităţilor "neesenţiale".Măsurile de izolare au dus la explozia şomajului în toată ţara, lipsind multe persoane de orice venit, aminteşte AFP.Alex Jones, fondatorul site-ului de ştiri Infowars, apropiat mediilor de extremă dreaptă, care a iniţiat protestul, şi-a făcut apariţia, în uralele mulţimii, într-o camionetă având alura unui tanc.Dacă aceste mitinguri par să reunească mulţi susţinători ai preşedintelui Donald Trump, unii participanţi au subliniat că motivaţia participării lor a fost în primul rând de natură economică.Deşi manifestanţii sunt în general puţini, astfel de proteste s-au înmulţit în ultimele zile în SUA, ţara cea mai afectată de epidemia noului coronavirus, cu peste 715.000 de cazuri de îmbolnăvire şi 37.000 de decese.Cel mai amplu protest organizat până în acest moment a avut loc miercuri în Lansing, capitala statului Michigan, unde aproximativ 3.000 de persoane au ignorat măsurile de izolare ale guvernatoarei democrate Gretchen Whitmer.Preşedintele Trump, care nu îşi ascunde graba de a reporni economia ţării, lăsând în acelaşi timp guvernanţilor fiecărui stat libertatea de a decide când şi cum să ridice restricţiile, a cerut vineri "eliberarea" a trei state gestionate de guvernatori democraţi: Michigan, Minnesota şi Virginia.Andrew Cuomo, guvernatorul statului New York, cel mai afectat de epidemie cu peste 236.000 de cazuri confirmate şi unde măsurile de izolare sunt în vigoare cel puţin până pe 15 mai în pofida scăderii numărului de decese zilnice, a recunoscut sâmbătă că unele state mai puţin afectate ar putea adopta strategii de redresare economică mai rapide decât propriul stat."Cifrele dictează strategiile", a declarat guvernatorul Andrew Cuomo. El a criticat însă implicit atitudinea lui Donald Trump şi a unor oficiali republicani care critică închiderea prelungită de către guvernatorii democraţi. Izolarea este "dificilă din punct de vedere emoţional şi dezastruoasă din punct de vedere economic", a spus el. Dar "cum poate situaţia să se agraveze şi să se agraveze rapid? Dacă politizaţi toată această emoţie. Nu ne putem permite acest lucru", a subliniat guvernatorul democrat al statului New York. AGERPRES/(AS - autor: Raluca Anghel, editor online: Andreea Preda)