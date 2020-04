Ordonanța Militară nr. 10 schimbă tot. Ce interdicții și restricții vor intra în vigoare de săptămâna viitoare

17:30

Lista cadrelor medicale infectate cu virusul COVID-19 continuă să crească. La Spitalul Colentina 16 cadre medicale şi trei angajați TESA au fost depistaţi pozitiv. În prezent, toate persoanele infectate sunt asimptomatice şi sunt internate în Spitalul „Colentina", anunță Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale București(ASSMB).