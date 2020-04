Cutremur în România chiar în dimineața Paștelui

18:30

Epidemia de coronavirus a provocat numeroase victime la nivel global și a dat peste cap buna desfășurare a lucrurilor. Pentru a preveni și încetini răspândirea virusului a fost instaurată starea de urgență și foarte multe domenii și-au sistat activitatea. În contextul măsurilor pentru a stopa pandemia de coronavirus, Prof. Dr. Alexandru Rafila a vorbit despre […] The post Alexandru Rafila, despre prelungirea stării de urgență și necesitatea dezghețării activităților economice. „După o astfel de decizie, nu va mai exista nimic!” appeared first on Cancan.ro.