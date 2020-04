Cifre incredibile! Dosarele de corupție, în cădere liberă / Anchetele de abuz înregistrează o scădere masivă

19:20

Nicolae Ceaușescu și soția sa au fost executați în urma revoluției din 1981. Sentința lor a fost dată în ziua de Crăciun și s-a pus în practică imediat după. La Târgoviște s-a format o instanță ad-hoc, ce i-a judecat pe cei doi, fără drept la recurs. Cuplul prezidențial a fost executat în data de 25 […]