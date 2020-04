Petrecere fără limite, cu dedicații la microfon, într-un cimitir din Dâmbovița, chiar de Înviere! Polițiștii au intervenit: ”Culcat, culcat!” VIDEO

21:50

Oana Roman respectă regulile impuse de autorități și se află în autoizolare alături de familia ei. Încearcă să aibă mereu activitate și să se bucure de timpul petrecut alături de cei dragi. Însă viața în izolare este destul de grea, iar spiritele se mai încing din când în când. Chiar dacă lucrurile nu sunt mereu […]