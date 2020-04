De necrezut! Ce i-a propus George Burcea la despărțire Andreei Bălan! Artista a rămas șocată

23:00

Mama gimnastei Emma Neagu a primit o scrisoare de la statul canadian la câteva luni după moartea fiicei sale. Emma Neagu este adolescenta de 15 ani care a impresionat în sezonul trecut al emisiunii „Românii au talent" printru-un număr special și prin puterea de care a dat dovadă. Ea a murit pe 7 aprilie la […]