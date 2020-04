Drama pe care Marian Râlea o trăiește în fiecare zi fără să știe nimeni: „Am descoperit un cancer…”

09:50

În cel mai afectat stat din lume în ceea ce privește noul coronavirus, medicii fac cercetări amănunțite despre această boală. În New York, specialiștii au decoperit un nou simptom al acestei afecțiuni, pe lângă cele principale. Se pare că unii dintre pacienți au probleme grave de tulburare psihică, confuzie care generează chiar și uitarea aprofundată […] The post Cercetătorii au descoperit un nou simptom de coronavirus! Boala pare să afecteze și creierul! Ce stări îți provoacă appeared first on Cancan.ro.