EXCLUSIV VIDEO Aliuță îl ironizează pe Dan Alexa după lovitura primită de la Anamaria Prodan: „Eu îi dădeam un upercut de îi săreau pletele. Perversă de pe Târgul Ocna!”

14:10

Lazio: Jurnalistul celor de la Calciomercato, Daniele Longo, anunță că Lazio a început negocierile pentru transferul internaționalului maghiar Dominik Szoboszlai, în prezent sub contract cu Red Bull Salzburg. În urmă cu doi ani, mijlocașul ofensiv dorit de Lazio a fost numit de cei de la The Guardian printre ”cei mai buni jucători de 17 ani din lume”, iar acum un an, publicația Goal.com l-a desemnat printre cei mai promițători 50 de fotbaliști tineri din lume. ...