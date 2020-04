Durere fără margini la înmormântarea suceveanului ucis de COVID-19 în Anglia: sicriul, plimbat prin toată țara, dar…

10:20

Inconștiență fără limite în Dâmbovița. Mai mulți tineri dintr-o localitate au organizat o petrecere cu muzică la maximum, chiar în noaptea de Înviere, în cimitirul din comună. Fără să se teamă de repercusiuni, au dat dedicații la microfon și au dus boxele în cimitir. (Citește și: Ordonanța Militară nr. 10 schimbă tot. Ce interdicții și […]