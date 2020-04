Mesajul lui Marcel Vela pentru români: „Efortul de a păstra distanţa ne va permite ca anul viitor să sărbătorim Paştele împreună”

12:30

Organizaţia Mondială a Sănătăţii a atenționat că informaţiile potrivit cărora pacienţii vindecaţi de COVID-19 dezvoltă imunitate la virus nu sunt deloc sigure. Nu ar exista nicio dovadă, potrivit OMS, în acest sens. (Citește și: ORDONANȚA MILITARĂ NR. 10 SCHIMBĂ TOT. CE INTERDICȚII ȘI RESTRICȚII VOR INTRA ÎN VIGOARE DE SĂPTĂMÂNA VIITOARE) „Sunt multe Guverne care cred […]