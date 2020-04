Pepe, amendat după ce a mers să ia Lumina Sfântă de la biserică! Scene de-a râsu’-plânsu’ între cântăreț și polițistul care i-a scris procesul-verbal

12:50

Cercetătorii de la Universitatea din California, San Francisco și Mammoth Biosciences au conceput testul minune de depistare a coronavirusului. Rezultatul este dat în 40 de minute, iar acuratețea lui este de 95 la sută. (Citește și: Semnal de ALARMĂ tras de OMS: ”Nu avem nicio dovadă!” Este vorba de testele rapide) Penttru testul COVID-19, cercetătorii […] The post Este noul test pentru COVID-19! Rezultatul în doar 40 de minute – 95 la sută appeared first on Cancan.ro.