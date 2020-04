Pericolul iminent care pândește Africa! 4 ventilatoare pulmonare la 12 milioane de oameni. Pandemia de coronavirus o să facă ravagii

13:40

Un grup mare de persoane din localitatea Munteni din județul Galați, care au organizat o petrecere pe stradă, a bătut orice record al amenzilor privind nerespectarea restricțiilor impuse de către stat privind răspândirea noului coronavirus, de instalarea stării de urgență. Zece de oameni s-au adunat în stradă, au dat foc la niște cauciucuri și au […]