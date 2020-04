Mărturii teribile din fermele germane. Românii ar fi forțați să muncească peste 100 de ore pe săptămână

16:40

Spania: Hotelurile, barurile si restaurantele, inchise pana la Craciun Coronavirus - Spania va prelungi restricţiile până la 9 mai Hotelurile, barurile si restaurantele din Spania ar putea ramane inchise pana la Craciun. Anuntul facut de ministrul Economiei, Yolanda Diaz. Jurnalistii spanioli de la ElMundo scriu ca guvernul lucreaza intens la un plan de reactivare a fortei de munca in doua etape. Acesta ar urma sa intre in vigoare in doua transe: prima, in vara, urmatoarea, la sfarsitul anului.P...