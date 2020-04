Încă 6 persoane au murit din cauza noului coronavirus; numărul total al deceselor a urcat la 451

15:50

Instalaţi confortabil pe propriile canapele, spectatorii din întreaga lume, aflaţi în izolare la domiciliu, au putut asista la un concert online extraordinar, care a reunit zeci de celebrităţi în beneficiul celor aflaţi în prima linie în lupta împotriva pandemiei de coronavirus, informează AFP.Desfăşurat în noaptea de sâmbătă spre duminică, evenimentul a fost ocazia perfectă de a descoperi numeroase vedete cântând din intimitatea propriilor cămine, aşa cum au făcut-o deja un număr mare de muzicieni care au început să ofere fanilor concerte private pe reţelele de socializare, din bucătăria sau de pe terasa casei lor.La concert au participat numeroase celebrităţi, printre care Taylor Swift, Annie Lennox, Paul McCartney, Stevie Wonder, The Rolling Stones, Elton John, Billie Eilish, Celine Dion, Maluma sau Usher, iar gazde au fost Stephen Colbert, Jimmy Kimmel şi Jimmy Fallon. În timp ce cei patru membri ai The Rolling Stones au interpretat, fiecare din sufrageria sa, hitul "You can't always get what you want", Taylor Swift a optat pentru o interpretare sobră, la pian, a melodiei sale "Soon you'll get better". "Sunteţi eroi ... Vom fi veşnic recunoscători pentru sacrificiile pe care le-aţi făcut pentru a păstra sănătatea comunităţii", a declarat actriţa Sarah Jessica Parker, eroina serialului "Sex and the city", într-una dintre multiplele intervenţii făcute de vedete, de la domiciliu, în timpul acestui eveniment.Iniţiat de Lady Gaga, concertul "One World: Together At Home", susţinut de mişcarea Global Citizen, în colaborare cu Organizaţia Mondială a Sănătăţii, s-a dorit un act de sprijin pentru personalul medical şi ONG-urile locale implicate în lupta împotriva COVID-19. Iniţiativa a strâns circa 35 de milioane de dolari (peste 32 de milioane de euro) în beneficiul organizaţiilor implicate în gestionarea actualei crize sanitare.AGERPRES/ (AS - editor: Ana Bîgu, editor online: Anda Badea)