Multimilionarul de la Loto, “pedepsit” de fosta soție după ce și-a oficializat relația cu „Megan Fox de Călărași”. Prima reacție a afaceristului a fost să…

16:20

Ana Maria Pantaze a câștigat concursul Românii Au Talent în sezonul de anul trecut. Croitoreasa a impresionat o țară întreagă cu vocea sa înălțătoare. La un an de succes, cântăreața vine cu os chimbare radicală în viața sa. Ana Maria Pantaze a ridicat juriul în picioare anul trecut. Cel mai mult l-a impresionat pe Mihai […] The post Câștigătoarea ultimului sezon ”Românii Au Talent”, de nerecunoscut! Ce schimbare radicală a făcut Ana Maria Pantaze appeared first on Cancan.ro.