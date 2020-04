“Bombardierii” lumii interlope s-au săturat de izolare și vor război. „Bravo, Hunedoara, luați exemplu, așa…”

16:20

Un bărbat din Piatra Neamț a fost lăsat inconștient ore întregi în mijlocul străzii de către poliție fără ca acestora sau ambulanței să le pese de el. Omul şi-a pierdut cunoştinţa într-o staţie de autobuz din cartierul Precista. Cei care l-au văzut, au sunat la 112 întâi la ora 22.04, apoi la 23.41. Cel care […]