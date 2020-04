S-a aflat cum au început bancurile și jocurile lui Florin Busuioc, spuse la Pro TV: “Totul a pornit de la…”

16:30

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, le-a mai transmis o dată românilor că singura modalitate prin care putem oprirea răspândirii noului coronavirus și ajungerea la peste 15.000 de cazuri este izorarea la domiciliu. Oficialul statului spune că nerespectarea restricțiilor poate avea efecte devastatoare în cel mai scurt timp. „Izolarea la domiciliu a permis consumarea acestei boli în […]